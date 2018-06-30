РЕПОРТАЖ: Тренировочный день прославленного силача Хоронеко

В белорусском спорте немало прославленных атлетов. Достижения многих являются историческими. Силач Вячеслав Хоронеко также многократно становился обладателем рекордов, шесть из которых внесены в Книгу рекордов Гиннеса, он обладатель самого длительного 48-часового силового рекорда (в 2005 году 6160 подъемов 40-килограммовой бочки), последний обладатель Кубка СССР по гиревому спорту. Всего в послужном списке минчанина 156 уникальных результатов в подъеме отягощений. Как признался атлет корреспонденту БЕЛТА, в последнее время он стал избирательнее подходить к достижению очередного рекорда, изменил план подготовки, но не утратил жажды победы.

Без любимых гирь, тренировок с отягощениями Вячеслав Хоронеко не может обходиться ни дня. Режим дня расписан едва ли не по минутам, особенно если минчанин готовится к очередным соревнованиям. При этом он проводит четкую грань между любительским и профессиональным спортом.

"Всегда разграничивал эти два понятия. Профессионалы зачастую кроме денег отдают и значительную часть здоровья. Им необходимо быть всегда в форме перед очередным чемпионатом, не разочаровать болельщиков. Это очевидно. Многие же любители занимаются спортом для своего здоровья. Могут делать длительные перерывы, если это необходимо. Себя, несмотря на такое количество всевозможных достижений, не могу отнести к профессионалам. Все мои выступления проходят с удовольствием и для себя, и для окружающих. Да, тренировки иногда приходится проводить не менее тяжелые, чем у профессионалов. Однако за счет опыта удается подвестись к очередному турниру без проблем", - рассказал Вячеслав Хоронеко.

Нагрузки, которые силач переносит во время выступления, запредельные. Тренировки Вячеслав Хоронеко проводит на базе спорткомплекса университета МЧС и дома: 32-килограммовые гири, спортплощадка во дворе помогают быть в хорошей форме.

"Меня радует то, как сейчас многие молодые люди относятся к своему здоровью. Конечно, в привлечении к занятиям спортом предстоит сделать еще немало, но приятно видеть, как у нас во дворе на школьном стадионе парни и девушки тренируются, совершают пробежки, какие-то упражнения. Всегда говорил: не важно, каким видом спорта занимаешься. Даже прогулка в несколько километров, вместо того чтобы проехать на автобусе, приносит огромную пользу. Не стану утверждать, что тридцать лет назад здоровый образ жизни был менее популярен, но сейчас ЗОЖ занимается гораздо больше людей. Отвлечь детей от постоянного нахождения за компьютером - еще одна важная и непростая задача, но интересные тренировки и упражнения, победы известных атлетов, которые являются примером для молодого поколения, играют свою роль", - считает он.

Вячеслав Хоронеко в свои 57 лет не утратил жажды к победам и является примером для многих более молодых атлетов, которые равняются на него и могут воспользоваться его советами. Силач продолжает активно выступать и является одним из ведущих спортсменов федерации гиревого спорта. Хотя ему и пришлось внести коррективы в виды соревнований. Когда после двух операций на тазобедренных суставах поднимать тонны над головой врачи запретили, тогда Хоронеко переключился на рекорды по поднятию гири лежа и уже установил семь достижений.

"В руках-то силы много, поэтому решил не прекращать выступлений. Считаю, каждый должен что-то оставить хорошее после себя, не сидеть сложа руки, а добиваться своих целей. Очень благодарен заведующему отделением Республиканского центра травматологии и ортопедии Ивану Минаковскому, а также директору РНПЦ спорта Геннадию Загородному, которые помогли мне сделать эти две операции", - подчеркнул атлет.

В планах Вячеслава Хоронеко очередные рекорды, один из которых он намерен установить на День Независимости Беларуси в минском парке Горького, а в конце сентября силач и вовсе планирует удивить всех очередным уникальным достижением.

Александр НОВИКОВ,

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