РЕПОРТАЖ: Взять высоту, или Пауэрлифтинг как образ жизни

В Витебске сегодня проходит II Открытый международный турнир "Славянский кубок 2018" по жимовому двоеборью и его отдельным движениям по версии ФЖД. Состязание собрало около 150 участников - профессиональных спортсменов и любителей из Беларуси, России, Украины и Узбекистана. В одно время и в одном месте (Витебском центральном спортивном комплексе "Динамо") абсолютно мужской вид спорта объединил совершенно разных людей в возрасте от 14 до 70 лет, в том числе представительниц прекрасной половины человечества. Так чем же так увлекателен пауэрлифтинг и не пора ли сменить фитнес на штангу, выясняла корреспондент БЕЛТА.

Владимир Терентьев

Официальную часть турнира открыл председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. Он отметил, что за последнее время Витебская область стала приобретать статус центра спортивного притяжения Беларуси. Во многом так сложилось благодаря спортивным достижениям спортсменов Витебщины. Только за минувший год их усилиями завоевано 136 медалей в различных состязаниях. По праву регион гордится своими представительницами на мировой спортивной арене Ириной Кривко, Светланой Сахоненко, Лидией Графеевой и другими спортсменами. "Для развития спорта в области делается многое. Только за минувший год новые спортивные объекты были открыты в Ушачах, Городке, Дубровно, Сенно. Серьезные планы есть и на 2018 год", - отметил Владимир Терентьев.

Андрей Арямнов

В этом году количество участников "Славянского кубка" увеличилось по сравнению с прошлогодним состязанием почти в два раза. Растет турнир и в качественном отношении, все больше привлекая внимание элитных спортсменов. Так, попробовать свои силы в новом для себя виде решил олимпийский чемпион 2008 года, чемпион мира 2007 года по тяжелой атлетике Андрей Арямнов. По его словам, первый раз в жизни участие в соревнованиях по пауэрлифтингу он принял совсем недавно и очень увлекся этим видом спорта. "Я рад, что появилась еще одна возможность проявить себя, постараюсь учесть свои прошлые ошибки и буду работать по максимуму. В тяжелой атлетике у меня сейчас хорошая форма, посмотрим, какая она в пауэрлифтинге", - отметил спортсмен.

Николай Шерстнев

Постоянный участник соревнований - председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Невзирая на возраст, государственный муж серьезно занимается пауэрлифтингом, собственным примером агитируя других заниматься спортом. При этом он не скрывает, что из-за высокой загруженности ради своего увлечения вставать приходится в четыре-пять часов утра. Однако результат того стоит!

Сегодня в свою личную спортивную копилку Николай Шерстнев положил еще один результат. Преодолев свое прошлое достижение, руководитель области в жиме на максимум взял вес в 172,5 кг, а в многоповторе выполнил 25 повторов по 100 кг, установив в сумме новый рекорд Беларуси и Европы среди ветеранов по жимовому двоеборью.

Поболеть за него, как и за многих других спортсменов, собралась вся семья, в том числе внуки. Без сомнений такая поддержка круче допинга, ведь когда рядом родной голос кричит "Давай!", силы удваиваются и цель - чисто выполнить упражнение, подняв штангу и зафиксировав высоту, - становится достижимой.

По мнению Николая Шерстнева, результаты в спорте и производственной деятельности формируются одинаково за счет определяющих черт характера и четких целей, которые надо достигать. "Все это делается не быстро, на это нужно время и последовательность. Для себя я уже выработал жизненную стратегию: определяешь цель, планку - подходишь к ней - выполнил - ставишь новую, более высокую. Точно так же и на работе, все один к одному. И каждое новое достижение обязывает двигаться дальше, к следующему", - отметил руководитель области, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Настоящим украшением турнира стали представительницы прекрасного пола. Около 20 участниц на общем брутальном фоне выглядели особенно женственно и привлекательно. В ходе разговора девушки подчеркивали, что не считают пауэрлифтинг сугубо мужским видом спорта. Во-первых, для фигуры он не менее полезен, чем любой фитнес. Главное, не перебарщивать и подходить к занятиям разумно. А во-вторых, учит ставить перед собой цели и преодолевать себя. "Как и в любом другом виде спорта", - подумала я. Однако глядя на участников, которые после жима штанги говорили о своем личном новом результате и достижении, осознала, что такое суждение не совсем верно. Прежде всего в пауэрлифтинге соревнуешься с самим собой, своим предыдущим рекордом. И только затем - с соперниками. И такая победа дорогого стоит!

Ольга БОГАЧЕВА,

фото Олега КЛИМОВИЧА,

БЕЛТА.-0-