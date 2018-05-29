Решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди мужчин стартует в Минске

Во время матча СКА - "Гомель". Фото из архива армейского клуба

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полуфинальные встречи розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди мужских команд стартуют сегодня в минском дворце спорта "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале в 17.00 на площадку выйдет серебряный призер чемпионата страны минский СКА и обладатель бронзы "Гомель". Вслед за ними чемпион Беларуси Брестский гандбольный клуб имени Мешкова встретится с гродненским "Крононом" (19.15). Оба матча за выход в финал будут показаны в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

В среду, 30 мая, победители полуфинальных баталий встретятся в главном матче за Кубок страны, а проигравшие поспорят за бронзу.

У женщин кубковый турнир прошел на прошлой неделе, его победителями стали гандболистки "БНТУ-БелАЗа", переигравшие в решающем поединке спортсменок "Гомеля" со счетом 30:27. Перед выигрышем Кубка команда Константина Шароварова завоевала золото национального первенства, прервав двухлетнюю гегемонию гомельчанок.-0-