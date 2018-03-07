Решение по ходатайству ФК "Крумкачы" АБФФ планирует принять 10 марта

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в минском Доме футбола состоялось заседание комитета по статусу и переходам футболистов ассоциации "Белорусская федерация футбола", на котором рассматривался вопрос по минскому ФК "Крумкачы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.
Ходатайство футбольного клуба "Крумкачы" о предоставлении дополнительного времени на проведение переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба, подавшими заявления, было удовлетворено. Следующее заседание комитета назначено на 10 марта.
Ранее в связи с неисполнением решения комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед футболистами и представителями тренерского штаба, с ФК "Крумкачы" были сняты 2 очка в лиговом соревновании сезона 2018 года, в котором клуб будет принимать участие. Кроме того, накануне апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ отклонил протест ФК "Крумкачы" по поводу принятия документов на получение лицензии для участия команды в высшей лиге чемпионата Беларуси. У руководства клуба есть возможность обратиться в футбольный арбитраж федерации.
В ближайшее воскресенье, 11 марта, "Крумкачы" должны провести на поле ФК "Минск" первый четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка Беларуси против гродненского "Немана".-0-
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