Решение по ходатайству ФК "Крумкачы" АБФФ планирует принять 10 марта

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в минском Доме футбола состоялось заседание комитета по статусу и переходам футболистов ассоциации "Белорусская федерация футбола", на котором рассматривался вопрос по минскому ФК "Крумкачы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Ходатайство футбольного клуба "Крумкачы" о предоставлении дополнительного времени на проведение переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба, подавшими заявления, было удовлетворено. Следующее заседание комитета назначено на 10 марта.

Апелляционный комитет АБФФ отклонил протест ФК "Крумкачы" по поводу лицензирования АБФФ еще неделю назад отмечала, что ФК "Крумкачы" уже не раз допускал нарушения во время процесса лицензирования, и всегда федерация шла на уступки, всячески поддерживала молодую команду.

Ранее в связи с неисполнением решения комитета по статусу и переходам футболистов о погашении задолженностей перед футболистами и представителями тренерского штаба, с ФК "Крумкачы" были сняты 2 очка в лиговом соревновании сезона 2018 года, в котором клуб будет принимать участие. Кроме того, накануне апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ отклонил протест ФК "Крумкачы" по поводу принятия документов на получение лицензии для участия команды в высшей лиге чемпионата Беларуси. У руководства клуба есть возможность обратиться в футбольный арбитраж федерации.

В ближайшее воскресенье, 11 марта, "Крумкачы" должны провести на поле ФК "Минск" первый четвертьфинальный матч розыгрыша Кубка Беларуси против гродненского "Немана".-0-