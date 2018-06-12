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Результат Арямнова в Новополоцке позволяет ему выступать на международной арене - Шершуков

Спорт 12.06.2018 | 10:58
Андрей Арямнов. Фото из архива "Прессбола"
Андрей Арямнов. Фото из архива "Прессбола"

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результат Андрея Арямнова, который он показал в Новополоцке на турнире памяти Сергея Лагуна, позволяет ему выступать на международной арене. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков.

По мнению наставника, сумма двоеборья (382 кг) говорит о том, что олимпийский чемпион Пекина поступательно набирает кондиции. "После долгого перерыва Андрей на официальных соревнованиях продемонстрировал хорошую форму. Сейчас у него собственный вес 117 кг, считаем, много сгонять не стоит, так как опять начнутся проблемы со связками. Результат, который он показал в Новополоцке, позволяет ему выступать на международной арене. Договорились с Арямновым, что он будет тренироваться и готовиться к следующим стартам. Ближайший крупный - чемпионат Беларуси, который планируется провести в середине сентября", - рассказал Виктор Шершуков.

Главный тренер также отметил удачное возвращение после травмы серебряного призера Олимпиады в Рио Вадима Стрельцова, который справился на прошедших соревнованиях с весом в двоеборье 375 кг. "Возвращение Стрельцова меня порадовало, после повреждения он смог восстановиться и уже поднял довольно серьезный вес. Проявили в Новополоцке себя и наши молодые атлеты Евгений Тихонцов, Эдуард Зезюлин, Игорь Лозко, которые смогли составить серьезную конкуренцию опытным атлетам", - сказал Виктор Шершуков.

Ведущие белорусские тяжелоатлеты начнут подготовку к международным стартам с 18 июня в спорткомплексе "Стайки". В планах команды выступление на юниорском чемпионате Европы осенью текущего года, где белорусы, по словам Виктора Шершукова, планируют занять первое общекомандное место, и взрослом чемпионате мира в Ашхабаде.-0-

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мнения, тренер, тяжелая атлетика
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