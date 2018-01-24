Родионов назначен спортивным директором ФК БАТЭ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-нападающий Виталий Родионов, полторы недели назад объявивший о завершении игровой карьеры, назначен спортивным директором ФК БАТЭ. Такая информация размещена на сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

Перед Виталием Родионовым в качестве спортивного директора стоят задачи, которые касаются в том числе улучшения взаимодействия между главной командой и дублирующим составом, координации работы детско-юношеской школы клуба, внедрения туда программы, подготовленной главным тренером БАТЭ Олегом Дулубом.

"Хорошим подспорьем для Родионова станут два высших образования: в 2009 году закончил Белорусский государственный университет физической культуры (специальность "тренер по футболу"), в 2013-м - Белорусский государственный экономический университет ("экономист-менеджер")", - говорится в сообщении на сайте ФК БАТЭ.-0-