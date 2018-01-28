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Роджер Федерер завоевал 20-й титул турниров "Большого шлема", выиграв свой шестой Australian Open

Спорт 28.01.2018 | 14:50
Роджер Федерер. Фото организаторов турнира
Роджер Федерер. Фото организаторов турнира

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер защитил свой титул чемпиона Australian Open, обыграв в решающем поединке хорвата Марина Чилича. Для 36-летнего швейцарца это второй подряд и 6-й за всю карьеру триумф на кортах "Мельбурн Парка", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний финальный матч начался с победы Федерера в первой партии со счетом 6:2, на что Чилич ответил выигрышем второго сета на тай-брейке - 7:6, (7:5). Затем соперники выиграли еще по сету с одинаковым счетом 6:3, а в решающей, пятой партии Роджер Федерер выглядел очень уверенно, победив по всем статьям - 6:1. Теперь в послужном списке Роджера Федерера стало 20 побед в финалах турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде.

В женском одиночном разряде победительницей Australian Open 2018 впервые в карьере стала датская теннисистка Каролин Возняцки, обыгравшая в решающей встрече румынку Симону Халеп. В понедельник, 29 января, Каролин Возняцки сменит Халеп на вершине мирового рейтинга.

Победителями мужского парного разряда стали австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич, в состязаниях женских дуэтов первенствовали венгерская теннисистка Тимеа Бабош и представительница Франции Кристина Младенович. В смешанном парном разряде триумфаторами стали Мате Павич и Габриэла Дабровски из Канады.-0-

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