"Рома" и "Ливерпуль" первыми вышли в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская "Рома" и английский "Ливерпуль" стали первыми полуфиналистами футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Барсы" после крупной домашней виктории над итальянской "Ромой" (4:1) не сумели добиться нужного результата в Риме. Они пропустили гол на 6-й минуте от Эдина Джеко. Развить успех хозяевам удалось в начале второго тайма, когда Даниэле Де Росси реализовал пенальти - 2:0. До общей победы по сумме двух встреч "Роме" оставалось забить всего один мяч и на 82-й минуте Костас Манолас сделал счет 3:0. Гости пошли в атаку, чтобы забить спасительный гол, но ни Месси, ни его партнеры не сумели отличиться и выбыли из турнира.

Проиграв в гостях "Ливерпулю" 0:3, "Манчестер Сити" у себя дома открыл счет уже на 2-й минуте игры после удара Габриэла Жезуса. До перерыва лидеры премьер-лиги имели подавляющее преимущество, больше мячей не было. Через 10 минут после начала второго тайма гости сумели отыграться, благодаря голу их лучшего бомбардира Мохаммеда Салаха. За 13 минут до финального свистка ливерпульцы воспользовались ошибкой защитников и Роберто Фирмино установил окончательный результат - 2:1 в пользу гостей.

Два других полуфиналиста чемпионской Лиги определятся 11 апреля. Мюнхенская "Бавария" примет на своем поле испанскую "Севилью", другой испанский гранд "Реал" в Мадриде сыграет с итальянским "Ювентусом". В первых матчах баварцы выиграли в гостях 2:1, а "Реал" победил в Турине с крупным счетом 3:0.-0-