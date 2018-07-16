Роналду и Дзюба возглавили рейтинг самых упоминаемых в российских СМИ футболистов по итогам ЧМ-2018

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду стал самым упоминаемым в российских СМИ футболистом во время проведения нынешнего мундиаля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рейтинг компании "Медиалогия".

Установлено, что имя португальца упоминалось российскими журналистами более 37 тыс. раз. Нападающему российской сборной Артему Дзюбе досталось второе место рейтинга: он фигурировал в материалах СМИ 36,8 тыс. раз. В тройку лидеров также вошел российский вратарь Игорь Акинфеев, на счету которого 30,4 тыс. упоминаний.

Вслед за ними в списке расположились форвард команды Аргентины Лионель Месси (29,7 тыс. упоминаний), полузащитник сборной России Денис Черышев (28,1 тыс.), россиянин Александр Головин (21,4 тыс.) и нападающий сборной Египта Мохаммед Салах (19,4 тыс. упоминаний).

Восьмое место в рейтинге занял Неймар, который упоминался российскими СМИ 16,7 тыс. раз. Замыкают десятку защитник сборной Хорватии Домагой Вида (15,2 тыс.) и нападающий сборной России Федор Смолов (почти 15 тыс. упоминаний).

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Кубок мундиаля завоевала французская сборная под руководством Дидье Дешама.-0-