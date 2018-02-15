Роналду стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив 100 мячей за одну команду

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий клуба "Реал Мадрид" Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, забившим 100 голов за одну команду в Лиге чемпионов. Эта информация появилась в официальном Twitter-аккаунте FIFA.

Немного не дотянул до рекордного числа Лионель Месси - форвард "Барселоны". Выступая в Лиге чемпионов, он отправил в ворота противников 97 мячей.

Мировой рекорд Роналду установил, сыграв 95 матчей. Всего на счету футболиста 117 голов в Лиге чемпионов. Он признан лучшим бомбардиром в истории турнира.-0-