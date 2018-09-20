Роналду заплакал после получения красной карточки в матче Лиги чемпионов

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил красную карточку на 29-й минуте встречи с "Валенсией" в матче Лиги чемпионов и расплакался, сообщает ТАСС.

Роналду дотронулся рукой до головы соперника, что вызвало у него негодование. Главный судья матча немец Феликс Брых расценил действие нападающего "Ювентуса" как неспортивное поведение. Покидая поле, футболист заплакал.

Из-за удаления португальский нападающий не сможет принять участие в матче следующего тура, в котором "Ювентус" сыграет со швейцарским "Янг Бойз". Это уже 11-я красная карточка в карьере Роналду и первая - в Лиге чемпионов.

Матч с "Валенсией" стал для него дебютным в Лиге чемпионов в составе итальянского клуба.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля из мадридского "Реала", сумма трансфера составила 100 млн евро. В составе туринцев он провел пять игр и отметился двумя мячами, которые забил в последнем туре чемпионата Италии.-0-