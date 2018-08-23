Россия намерена не считать легионерами спортсменов из Беларуси в игровых видах спорта

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия намерена в дальнейшем не считать легионерами спортсменов из Беларуси в игровых видах спорта. Это следует из предложенных Министерством спорта России изменений в приказы, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов - официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, сообщает БЕЛТА.

В частности, в приказе Минспорта "Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации во всероссийских спортивных соревнованиях по виду спорта "футбол" предлагается в качестве исключения не распространять ограничения на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные России по футболу, если они являются гражданами Союзного государства.

Аналогичные изменения предлагается внести в приказы российского спортивного ведомства, касающиеся хоккея с шайбой, баскетбола, гандбола, волейбола, регби, водного поло, хоккея с мячом и хоккея на траве.-0-