Россия обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России вышли в 1/4 финала чемпионата мира, победив Испанию в серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Россияне изначально считались аутсайдерами в этой игре, и на 12-й минуте Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота. В конце первого тайма счет сравнялся, когда Артем Дзюба реализовал пенальти.
После перерыва обе команды имели шансы добиться успеха, но в основное время результат 1:1 не изменился.
В овертайме испанцы владели преимуществом, россияне отвечали контратаками, но гола никто не забил. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне россиян - 4:3.
Во втором сегодняшнем поединке 1/8 финала сборные Хорватии и Дании встретятся в Нижнем Новгороде.-0-
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