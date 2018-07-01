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Россия обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ

Спорт 01.07.2018 | 19:58
Во время игры. Фото Getty Images
Во время игры. Фото Getty Images
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Новости темы Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России вышли в 1/4 финала чемпионата мира, победив Испанию в серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россияне изначально считались аутсайдерами в этой игре, и на 12-й минуте Сергей Игнашевич срезал мяч в свои ворота. В конце первого тайма счет сравнялся, когда Артем Дзюба реализовал пенальти.

После перерыва обе команды имели шансы добиться успеха, но в основное время результат 1:1 не изменился.

В овертайме испанцы владели преимуществом, россияне отвечали контратаками, но гола никто не забил. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне россиян - 4:3.

Во втором сегодняшнем поединке 1/8 финала сборные Хорватии и Дании встретятся в Нижнем Новгороде.-0-

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Теги
Испания, Россия, спорт, футбол, чемпионат мира
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