Россия с 1 апреля может лишиться права проводить международные спортивные соревнования

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия с 1 апреля может лишиться возможности претендовать на проведение международных спортивных соревнований на территории страны, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет к этому времени восстановлено в правах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Мэгги Дюранд.

"Согласно изменениям статьи 20.3.11 кодекса, утвержденным советом учредителей ВАДА в ноябре 2017 года, которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО и в которых национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу ВАДА", - сообщила Мэгги Дюранд.

В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство было признано несоответствующим требованиям ВАДА. В начале февраля 2018 года глава ВАДА Крейг Риди заявил, что надеется на восстановление РУСАДА в правах спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады в Пхенчхане.-0-