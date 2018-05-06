Россияне одержали вторую крупную победу на хоккейном ЧМ в Дании

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной России одержали вторую крупную победу на 82-м чемпионате мира, который проходит в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в своем втором матче предварительной группы А в Копенгагене россияне разгромили хоккеистов Австрии со счетом - 7:0 (3:0, 3:0, 1:0).
Российская команда в первом поединке разгромила французов точно с таким же результатом - 7:0, а 7 мая сыграет со сборной Беларуси. Наши соотечественники стартовали крайне неудачно, проиграв шведам - 0:5 и французам - 2:6.
В группе В команда Канады после поражения от американцев (4:5, по буллитам) сегодня не оставили шансов дебютантам элитного дивизиона хоккеистам Республики Корея - 10:0 (2:0, 6:0, 2:0).-0-
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