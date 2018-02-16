Россияне сыграют со словенцами на хоккейном турнире ОИ-2018, американцы одолели словаков

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На хоккейном турнире Олимпиады в Пхенчхане сегодня проходят матчи второго игрового дня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре соревнований команд предварительной группы В американцы с большим трудом одолели команду Словакии - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). В середине первого периода команды обменялись голами - сначала Райан Донато вывел США вперед, но тут же Андрей Кудрна восстановил равновесие в счете. Во второй двадцатиминутке заброшенных шайб не было, а в самом начале третьего периода словаки остались в меньшинстве и Райан Донато оформил голевой дубль, установив окончательный результат.

В первом туре американские хоккеисты сенсационно уступили команде Словении со счетом 2:3 (в овертайме). Еще один неудачник стартового тура команда России, уступившая словацким хоккеистам (2:3), сегодня сыграет со словенцами.

Два поединка состоятся в группе С: Финляндия - Норвегия, Швеция - Германия. В первый игровой день финны уверенно переиграли немецких хоккеистов со счетом 5:2, шведы были сильнее норвежцев - 4:0.

Накануне в квартете А канадцы разгромили швейцарцев - 5:1, чехи одолели команду Республики Корея со счетом 2:1.

После завершения группового этапа победители трех квартетов и лучшая из вторых команд напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные сборные 20 февраля сыграют в плей-офф за попадание в восьмерку соискателей наград. Матчи четвертьфинальной стадии состоятся 21 февраля, полуфиналы - 23 февраля. Неудачники полуфинальных встреч 24 февраля разыграют олимпийскую бронзу, а победители 25 февраля сыграют в поединке за чемпионский титул.

На сочинской Олимпиаде-2014 обладателями золотых медалей стали канадцы, переигравшие в финале шведов - 3:0, в игре за бронзу команда Финляндии со счетом 5:0 разгромила американцев.-0-