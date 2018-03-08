Россиянин Антон Шипулин победил в спринте на КМ по биатлону в Финляндии

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Антон Шипулин победил в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель не допустил промахов на двух огневых рубежах, а дистанцию преодолел за 23 мин. 51,6 сек. Второе место занял Андрей Расторгуевс из Латвии - +5,8 сек. (0+0). Француз Квентин Фийон Майе стал третьим - 17,3 сек. (0+0). Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален также был точен на двух рубежах, но уступил Антону Шипулину в ходе сорок секунд и занял 12 место.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников, который разместился на 31-й строке протокола - +1 мин. 22,6 сек (1+0). Роман Елетнов стал 64-м - +2 мин. 12,9 сек. (1+2). Антон Смольский разместился на 65-й строке итогового протокола - +2 мин. 16,8 сек. (2+0). Не задалась стрельба у Владимира Чепелина, финишировавшего 93-м - +3 мин. 30,8 сек. (2+4).

В прошедшей гонке не вышел на старт спринта лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад, почувствовавший недомогание.

Седьмой этап Кубка мира продолжится 9 марта спринтерской гонкой у женщин.-0-