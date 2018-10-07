Россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора в поединке за титул чемпиона UFC

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона в легком весе, сообщает ТАСС.

Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде.

Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC. Всего россиянин провел 27 боев по правилам смешанных единоборств, победив во всех из них. Российский боец впервые за время выступления в UFC встретился с первым номером рейтинга организации в своей весовой категории и бойцом из тройки рейтинга вне зависимости от веса (Макгрегор занимает в нем второе место после чемпиона UFC в первом тяжелом и тяжелом весах американца Даниэля Кормье).

По данным Атлетической комиссии штата Невада, за поединок с Макгрегором Нурмагомедов заработает рекордный для себя гонорар в $2 млн. Гонорар ирландца составит $3 млн - это второй результат в его карьере. В эти суммы не включены бонусы за выступление вечера, а также выплаты с платных трансляций, в связи с чем итоговый доход бойцов может быть значительно увеличен. Бонусы за результат поединка не были предусмотрены.

Макгрегор - самый известный боец в истории UFC. Он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Впервые титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. В ноябре прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года Макгрегор был также лишен пояса в легком весе за пассивность, поскольку не проводил бои с 2016 года.-0-