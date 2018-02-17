Россиянки и финки вышли в полуфинал женского хоккейного турнира ОИ-2018

Во время матча Олимпийские атлеты из России - Швейцария. Фото ФХР

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На женском хоккейном турнире Олимпиады-2018 определились все участники полуфинальной стадии, передает корреспондент БЕЛТА.

Российские хоккеистки в четвертьфинальном поединке уверенно переиграли команду Швейцарии со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). Это первая виктория россиянок на нынешних Играх, до нее они потерпели три поражения в предварительной группе А, уступив командам Канады и США с одинаковым счетом 0:5 и сборной Финляндии - 1:5. Теперь в борьбе за выход в финал российская дружина встретится с канадками.

В другом сегодняшнем четвертьфинале финские хоккеистки без особых проблем взяли верх над командой Швеции - 7:2 (3:0, 262, 3:0). В полуфинале их ждет встреча с американками.

В понедельник, 19 февраля, состоятся поединки за выход в финал, неудачники полуфиналов 21 февраля встретятся в матче за бронзу, а победители 22 февраля проведут решающий матч за чемпионский титул.

На прошлой Олимпиаде в Сочи-2014 чемпионками стали канадки, одолевшие в финале американок - 3:2 (в овертайме), в борьбе за бронзу швейцарки переиграли шведских хоккеисток со счетом 4:3.-0-