Российская баскетболистка Мария Черемисина перешла в команду "Цмокi-Мiнск"

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянка Мария Черемисина стала баскетболисткой женской команды "Цмокi-Мiнск", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В состав чемпионок Беларуси 26-летняя российская баскетболистка перешла из курского "Динамо", в котором выступала с 2014 года. Контракт с Марией Черемисиной рассчитан до конца нынешнего сезона. Вместе с курским "Динамо" она выиграла Балтийскую лигу и Суперкубок ФИБА в 2017 году. Кроме того, защитница дважды становилась обладателем Кубка России. В "Цмокі-Мінск" Мария Черемисина должна заменить травмированную американскую разыгрывающую Рэйчел Териот, у которой повреждение голеностопа.
Дебют Марии Черемисиной в составе чемпионок Беларуси может состояться 31 января и 1 февраля в гостевых матчах против "Олимпии" в Балтийской лиге, которые пройдут в Гродно. В национальном чемпионате баскетболистки "Цмокi-Мiнск" занимают сейчас 3-е место, набрав 33 очка в 18 проведенных встречах. Лидирует гродненская "Олимпия", у которой 40 баллов из 40 возможных, на второй позиции "Горизонт", имеющий 34 очка.-0-
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