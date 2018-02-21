Российская фигуристка Алина Загитова лидирует на ОИ после короткой программы

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За свое выступление она получила от судей 82,92 балла, что является новым мировым рекордом. На втором месте еще одна россиянка Евгения Медведева - 81,62. Третью строку протокола после короткой программы занимает Кейтлин Осмонд из Канады - 78,87.
Фигурное катание, женщины, короткая программа. Как это было#PyeongChang2018 #figureskating pic.twitter.com/1NQH4RxkP6— Олимпийские игры (@Olympic) 21 февраля 2018 г.
Медали в женском одиночном катании на главных стартах четырехлетия будут разыграны 23 февраля. -0-
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