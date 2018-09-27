Российская фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане россиянка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на предсезонном турнире по фигурному катанию в Германии, сообщает ТАСС.

16-летняя российская спортсменка получила за свой прокат 79,93 балла.

Турнир в немецком Оберстдорфе, который проходит с 26 по 29 сентября, стал первым официальным стартом в новом сезоне для Алины Загитовой.

В августе 2018 года Международный союз конькобежцев обнулил все рекорды в фигурном катании. В организации отметили, что все рекорды переходят в разряд "исторических", а с сезона 2018/19 начинает работу новая шкала оценок выступлений.-0-