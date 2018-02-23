Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото в Пхенчхане

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

Алина Загитова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Алина Загитова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Алина Загитова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Евгения Медведева. Фото Getty Images

Евгения Медведева. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Кэйтлин Осмонд. Фото Getty Images

Кэйтлин Осмонд. Фото Синьхуа - БЕЛТА

После короткой программы она занимала первое место. В произвольном выступлении Алина Загитова получила от судей 239,57 балла. Второе место заняла россиянка Евгения Медведева - 238,26 балла. Третье место у канадки Кэйтлин Осмонд - 231,02 балла.

Евгения Медведева, Алина Загитова, Кэйтлин Осмонд. Фото Getty Images

Евгения Медведева и Алина Загитова. Фото Синьхуа - БЕЛТА

В истории российской школы фигурного катания это вторая золотая медаль у женщин. В 2014 году на верхнюю ступень пьедестала почета взошла Аделина Сотникова. Из других представителей постсоветского пространства золотую награду в женском одиночном катании в 1994 году в Лиллехаммере завоевала украинка Оксана Баюл.

Фигуристка Загитова стала второй среди самых юных олимпийских чемпионок в одиночном катании Российская спортсменка взяла награду высшего достоинства на момент, когда ей было 15 лет и 281 день. Это второй показатель по возрасту за всю историю Олимпийских игр.

На счету команды олимпийских атлетов из России на зимних Играх в Пхенчхане стало 14 медалей: одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.-0-