Российская команда уступила хоккеистам Словакии в первом матче на зимних Играх, Словения обыграла США

Во время матча Словакия - Олимпийские атлеты из России. Фото ФХР

14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российская команда уступила хоккеистам Словакии со счетом 2:3 (2:2, 0:0, 0:1) в первом матче на Олимпийских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде подопечные Олега Знарка повели 2:0. Точными бросками отметились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Однако еще до перерыва словаки сумели сравнять счет в игре. Доминик Граняк на 17-й минуте сделал точную передачу на Петера Олвецки, а спустя полторы минуты автором гола стал Мартин Бакош - 2:2.

Решающим во встрече стал третий период. После удаления Ивана Телегина словаки усилиями Петера Черешняка вышли вперед - 3:2. Россияне часто действовали в большинстве после пропущенной шайбы. На заключительной минуте матча они заменили голкипера Василия Кошечкина на шестого полевого игрока, но сравнять счет не смогли.

В другом матче группы В Словения, уступая по ходу встречи 0:2, сенсационно обыграла США. В третьем периоде Ян Урбаш и Ян Муршак смогли сравнять счет, а в овертайме точный бросок в ворота американского голкипера Райана Запольски нанес Муршак, сделавший голевой дубль.

Вторую игру в группе В россияне проведут 16 февраля против Словении, а США сыграет со Словакией. В группе А 15 февраля встретятся: Чехия - Республика Корея, Швейцария - Канада. В группе С сыграют Финляндия - Германия, Норвегия - Швеция.-0-