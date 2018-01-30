30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении спортсменки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Граф приняла решение не ехать в Пхенчхан, несмотря на имеющееся приглашение Международного олимпийского комитета, из-за недопуска на зимние Игры более половины состава российской команды по конькобежному спорту.

"После успешного выступления на Олимпийских играх в Сочи весь четырехлетний цикл подготовки я тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане. Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась - командная гонка преследования. Однако в конце января узнали, что большинство наших спортсменов не сможет поехать на Игры, а значит, не сможем выступить в командной гонке, с которой связывались надежды на удачное выступление", - рассказала Ольга Граф.

Публикация от Olga Graf (@grafgafgaf) Янв 29, 2018 at 3:31 PST

"Отсутствие приглашения на Олимпийские Игры для чистых спортсменов - безусловных мировых лидеров, таких как Павел Кулижников, Денис Юсков, Виктор Ан и других ведущих российских атлетов для меня является просто немыслимым и беспрецедентным событием, которое невозможно объяснить ни с одной здравой точки зрения. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, ребята смогут отстоять свои права и вернуться в Олимпийское движение", - написала Ольга Граф.

При этом спортсменка добавила, что не собирается завершать карьеру и примет участие в альтернативных соревнованиях.

Ранее министр спорта России Павел Колобков отметил, что атлеты сами примут решение об участии в Олимпиаде. "Спортсмены, приглашенные на Игры, могут принимать решение сами - участвовать им или нет", - сказал он.

Конькобежка Ольга Граф входила в список из 169 россиян, которых МОК допустил к Олимпиаде в Пхенчхане, однако заявила о добровольном отказе. На Играх от РФ выступят конькобежцы Наталья Воронина, Ангелина Голикова и Сергей Трофимов. Соревнования в этом виде спорта на Олимпиаде начнутся 10 февраля. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.-0-