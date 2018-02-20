Российские биатлонистки Зайцева, Вилухина и Романова подадут иск к Родченкову в суд Нью-Йорка

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут иск к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову в суд Нью-Йорка, сообщает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Ранее, 27 ноября 2017 года, Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Ольгу Вилухину и Яну Романову и аннулировал их результаты на Играх-2014. В Сочи Ольга Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призером в эстафете с Яной Романовой, Ольгой Зайцевой и Екатериной Шумилиной. 1 декабря 2017 года МОК дисквалифицировал Ольгу Зайцеву.

В 2016 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Расследование опиралось на заявления Григория Родченкова, который заявлял, что свыше 1 тыс. атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года МОК создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Ричарда Макларена. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб участников Олимпийских игр в Сочи, по итогам ее работы и были дисквалифицированы Зайцева, Романова, Вилухина и еще 40 российских спортсменов.

В январе Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян. CAS не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.-0-