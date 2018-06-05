Российские футболисты сыграли вничью в последнем спарринге перед стартом ЧМ

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России не сумели порадовать победой своих болельщиков перед стартом на домашнем чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Москве команда Станислава Черчесова принимала в заключительном контрольном матче сборную Турции и завершила его вничью - 1:1. В первом тайме небольшое преимущество было на стороне гостей, но счет открыли россияне. На 35-й минуте встречи они провели быструю контратаку, которую эффектно завершил Александр Самедов. После перерыва уже хозяева владели инициативой, но сами на 59-й минуте игры пропустили контрвыпад, и Юнус Малли сравнял счет.
В матче открытия чемпионата мира сборная России 14 июня сыграет на московском стадионе "Лужники" с командой Саудовской Аравии. Кроме аравийцев соперниками россиян в предварительной группе А будут футболисты Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3458 BYN
|2.34 BYN
|2.35 BYN
|USD
|2.0052 BYN
|2.004 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2349 BYN
|3.217 BYN
|3.233 BYN