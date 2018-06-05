Российские футболисты сыграли вничью в последнем спарринге перед стартом ЧМ

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России не сумели порадовать победой своих болельщиков перед стартом на домашнем чемпионате мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Москве команда Станислава Черчесова принимала в заключительном контрольном матче сборную Турции и завершила его вничью - 1:1. В первом тайме небольшое преимущество было на стороне гостей, но счет открыли россияне. На 35-й минуте встречи они провели быструю контратаку, которую эффектно завершил Александр Самедов. После перерыва уже хозяева владели инициативой, но сами на 59-й минуте игры пропустили контрвыпад, и Юнус Малли сравнял счет.

В матче открытия чемпионата мира сборная России 14 июня сыграет на московском стадионе "Лужники" с командой Саудовской Аравии. Кроме аравийцев соперниками россиян в предварительной группе А будут футболисты Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).-0-