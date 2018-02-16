Российские хоккеисты одержали первую победу на Олимпиаде-2018, разгромив словенцев

Во время матча Олимпийские атлеты из России - Словения. Фото ФХР

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты России одержали первую победу на олимпийском турнире в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 2-го тура соревнований команд группы В россияне не оставили никаких шансов на успех соперникам из Словении, выиграв со счетом 8:2 (2:0, 4:1, 2:1).

Словенцы, которые пробились на Олимпиаду-2018 после победы над белорусами, в сегодняшнем поединке держались почти весь стартовый период, но в заключительные его минуты пропустили две шайбы. В дальнейшем преимущество россиян было подавляющим. В этой игре голевой хет-трик оформил 20-летний Кирилл Капризов, а опытнейший Сергей Мозякин, которому в марте исполнится 37 лет, забросил свою первую шайбу на Олимпийских играх.

На старте нынешнего турнира подопечные Олега Знарка неожиданно уступили команде Словакии 2:3, а завершат первый этап 17 февраля встречей с командой США. Американцы сегодня переиграли команду Словакии со счетом 2:1, а в первой игре сенсационно проиграли словенцам 2:3 (в овертайме). Положение команд после двух игровых дней: США - 4 очка, Словакия - 3, Россия - 3, Словения - 1.

Два поединка состоятся сегодня в группе С: Финляндия - Норвегия, Швеция - Германия. В первом туре финны уверенно переиграли немецких хоккеистов со счетом 5:2, шведы были сильнее норвежцев - 4:0.

Накануне в квартете А канадцы разгромили швейцарцев - 5:1, чехи одолели команду Республики Корея со счетом 2:1.

После завершения группового этапа победители трех квартетов и лучшая команда из занявших вторые места, напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные сборные 20 февраля сыграют в плей-офф за попадание в восьмерку соискателей наград. Матчи четвертьфинальной стадии состоятся 21 февраля, полуфиналы - 23 февраля. Неудачники полуфинальных встреч 24 февраля разыграют олимпийскую бронзу, а победители 25 февраля сыграют в поединке за чемпионский титул.

На сочинской Олимпиаде-2014 обладателями золотых медалей стали канадцы, переигравшие в финале шведов - 3:0, в игре за бронзу команда Финляндии со счетом 5:0 разгромила американцев.-0-