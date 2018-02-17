Российские хоккеисты победили команду США и вышли в четвертьфинал ОИ

Во время матча Олимпийские атлеты из России - США. Фото ФХР

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Команда олимпийских атлетов из России победила сборную США на мужском хоккейном турнире в Пхенчхане, заняла первое место в группе В и напрямую вышла в четвертьфинал, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россияне в сегодняшнем матче оказались сильнее со счетом 4:0 (1:0, 2:0,1:0). Североамериканская дружина в отсутствие игроков из НХЛ не смогла на равных противостоять соперникам. В составе победителей по дублю на счету Николая Прохоркина и Ильи Ковальчука.

В другом матче группы В предварительного раунда команды Словении и Словакии сыграли вничью 2:2 в основное время. Овертайм оказался нерезультативным, а в серии послематчевых бросков успех сопутствовал словенцам - 3:2.

Положение команд в группе В после трех туров: олимпийские атлеты из России - 6 очков, Словения - 4, США - 4, Словакия - 4.

Окончательный состав участников четвертьфинальной стадии и раунда плей-офф определится 18 февраля после заключительных встреч в квартетах А и С. В группе А сыграют Чехия - Швейцария, Канада - Республика Корея. В группе С пройдут встречи Германия - Норвегия, Швеция - Финляндия.

Положение команд в группе А: Чехия - 5 очков (2 матча), Канада - 4 (2), Швейцария - 3 (2), Республика Корея - 0 (2).

Положение команд в группе С после двух туров: Финляндия - 6, Швеция - 6, Германия - 0, Норвегия - 0.

После завершения группового этапа победители трех квартетов и лучшая команда из занявших вторые места, напрямую выходят в четвертьфинал. Остальные сборные 20 февраля сыграют в плей-офф за попадание в восьмерку соискателей наград. Матчи четвертьфинальной стадии состоятся 21 февраля, полуфиналы - 23 февраля. Неудачники полуфинальных встреч 24 февраля разыграют олимпийскую бронзу, а победители 25 февраля сыграют в поединке за чемпионский титул.

На сочинской Олимпиаде-2014 обладателями золотых медалей стали канадцы, переигравшие в финале шведов - 3:0, в игре за бронзу команда Финляндии со счетом 5:0 разгромила американцев.-0-