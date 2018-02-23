Российские хоккеисты стали первыми финалистами олимпийского турнира

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На мужском хоккейном турнире Олимпиады сегодня определяются участники медальных поединков, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми путевку в финал завоевали российские хоккеисты, которые победили в первом сегодняшнем полуфинале чешскую команду со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В первом периоде на площадке шла упорная борьба, и зрители не увидели заброшенных шайб. Судьба матча была предрешена в середине второго периода, когда россияне дважды подряд поразили ворота Павела Францоуза. Сначала отличился Никита Гусев, а вскоре его почин поддержал Владислав Гавриков. В концовке третьего периода чехи в надежде спасти матч заменили вратаря шестым полевым игроком, но это не помогло. Более того, за 41 секунду до финальной сирены Илья Ковальчук поразил пустые ворота, установив окончательный результат.

Во втором полуфинале действующие олимпийские чемпионы - хоккеисты Канады сыграют со сборной Германии (начало в 15.10 по минскому времени). В четвертьфинале канадцы с огромным трудом одолели финнов - 1:0, а немцы сенсационно победили шведов - 4:3 (в овертайме).

Матч за олимпийскую бронзу состоится 24 февраля, поединок за чемпионский титул пройдет 25 февраля.-0-