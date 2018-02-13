Российские хоккеисты стартуют на Олимпиаде в Пхенчхане матчем со Словакией

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты стартуют на Олимпиаде в Пхенчхане 14 февраля матчем со Словакией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Олега Знарка является фаворитом предстоящего турнира. После решения Национальной хоккейной лиги не прерывать свой чемпионат на зимние Игры сборные Канады, США, а также нескольких европейских стран недосчитались в своих составах многих звезд мирового хоккея. Не стала исключением и олимпийская команда атлетов из России. Несомненно, хоккейную сборную усилили бы нападающие Александр Овечкин, Никита Кучеров, Евгений Малкин, Александр Радулов, голкипер Андрей Василевский. Однако и без этих звезд НХЛ российская дружина выглядит грозно: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Вадим Шипачев, Сергей Мозякин.

Последний раз россияне поднимались на олимпийский пьедестал в хоккее в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, когда завоевали бронзовые награды. На предыдущих зимних Играх в Сочи в 2014-м они стали пятыми.

На предварительной стадии соревнований олимпийская команда атлетов из России выступит в группе В. После матча со Словакией 14 февраля (начало в 15.10) россияне сыграют со Словенией 16 февраля в 10.40. Ледовая дружина с Балкан получила право сыграть на Олимпиаде благодаря победе над белорусскими хоккеистами в квалификации. Завершат групповой этап подопечные Олега Знарка поединком со сборной США 17 февраля в 15.10 по белорусскому времени.

В группе А выступят команды Канады, Чехии, Швейцарии и Республики Корея. В группе С сыграют хоккеисты Германии, Норвегии, Финляндии и Швеции. По итогам предварительного раунда победители квартетов и лучшая команда по дополнительным показателям, занявшая второе место, получат право сразиться в 1/4 финала. Остальные восемь сборных сыграют в плей-офф за право выхода в восьмерку сильнейших. Полуфиналы пройдут 23 февраля, матч за третье место - 24-го, а финал хоккейного турнира состоится в заключительный день Олимпиады, 25 февраля.-0-