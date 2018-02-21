Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане

"У нас была задача как можно больше бросать по воротам соперника. Действовать на высоких скоростях. Так как они вчера играли сложный матч со Словенией, сил осталось не так много. Рад за ребят по команде, которым ранее не удавалось забрасывать шайбы, сегодня они это сделали", - отметил Илья Ковальчук.