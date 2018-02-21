21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты вышли в полуфинал Олимпиады в Пхенчхане, обыграв в 1/4 финала сборную Норвегии со счетом 6:1 (3:0, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Уже в первом периоде россияне забросили три безответные шайбы. В итоге норвежцы заменили бывшего вратаря минского "Динамо" Ларса Хаугена на Хенрика Хаукеланда.
Авторами голов в составе команды Олега Знарка стали Михаил Григоренко (9), Никита Гусев (14), Вячеслав Войнов (20), Сергей Калинин (29, в большинстве), Никита Нестеров (34), Иван Телегин (54).
В полуфинале олимпийского хоккейного турнира олимпийская команда атлетов из России сыграет с Чехией. Еще два полуфиналиста определятся сегодня в противостоянии Швеции - Германии и Канады - Финляндии. Матчи 1/2 финала в Пхенчхане состоятся 23 февраля.-0-
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