25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты завоевали золотые награды Олимпиады в Пхенчхане, обыграв в финальном матче в овертайме команду Германии со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0), передает корреспондент БЕЛТА.

Российская команда впервые с 1998 года сыграла в решающем матче главных стартов четырехлетия. В Нагано 20 лет назад россияне уступили в финале сборной Чехии во главе с Яромиром Ягром с минимальным счетом - 0:1

В ходе олимпийского турнира в Пхенчхане подопечные Олега Знарка не испытали серьезных проблем во встречах предварительного раунда, однако в борьбе за золотые награды немецкие хоккеисты доказали, что не зря пробились в финал, одолев на своем пути Швецию и Канаду.

Олимпийские атлеты из России - Германия - 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)

Пхенчхан. 25 февраля. 5075 зрителей.

Шайбы: 1:0 - Войнов (Гусев, Капризов, 19.59). 1:1 - Шульц (Мацек, Хагер, 29.32). 2:1 -Гусев (Капризов, 53.21). 2:2 - Кахун (Мауэр, Элиз, 53.31). 2:3 - Мюллер (Элиз, Хордлер, 56.44). 3:3 -Гусев (Зуб, Капризов, 59.04, в меньшинстве). 4:3 - Капризов (Гусев, Войнов, 69.40, в большинстве).

В первом периоде россияне чаще контролировали шайбу, создали несколько опасных моментов у ворот оппонентов, но реализовать свои возможности звездному составу никак не удавалось. Лишь за секунду до финальной сирены Вячеслав Войнов мощным броском отправил шайбу в сетку ворот команды Германии. После отдыха россияне постарались вновь активнее действовать в нападении, но прессинг в своей зоне немецких хоккеистов не позволял форвардам сборной Олега Знарка отличиться. В середине периода, на 30-й минуте, россияне и вовсе пропустили контратаку, которая завершилась броском Феликса Шульца. Шайба, застрявшая во вратарской амуниции голкипера Василия Кошечкина, все же проскользнула в ворота - 1:1.

Третий период встречи напомнил по драматизму знаменитую победу россиян на чемпионате мира 2008 года в Квебеке. Десять лет назад Илье Ковальчуку и его партнерам также приходилось отыгрываться в концовке. События периода не предполагали столь эмоциональной развязки матча. Никита Гусев на 54-й минуте нашел возможность бросить в ближнюю угол под перекладину и вывел "красную машину", как часто в Пхенчхане называют российскую команду, вперед. Однако не успели утихнуть овации на трибунах, как россияне допустили ошибку при выбросе шайбы из своей зоны: оказавшийся на пятачке Доминик Кахун без проблем переиграл Василия Кошечкина - 2:2. Менее чем за четыре минуты до окончания периода Йонас Мюллер и вовсе заставил притихнуть трибуны. Ошибка легендарного форварда Павла Дацюка в чужой зоне обернулась для подопечных Олега Знарка быстрой атакой соперников, которую точно завершил, отправив шайбу в нижний угол, Мюллер - 2:3.

Положение российских хоккеистов, казалось, и вовсе стало безнадежным на 58-й минуте, когда Сергей Калинин и Михаил Григоренко друг за другом отправились в бокс для штрафников. Олег Знарок заменил вратаря на полевого игрока, и в итоге Никита Гусев на 60-й минуте сделал голевой дубль - 3:3.

В овертайме нападающий Илья Ковальчук имел отличную возможность забросить. Форвард выиграл борьбу у защитника за шайбу и вышел один на один с голкипером команды Германии. Однако вратарь Данни аус ден Биркен уверенно действовал щитком. Вскоре немцы нарушили правила на Павле Дацюке - и Кирилл Капризов сумел реализовать большинство - 4:3.

Олимпийскими чемпионами стали вратари Василий Кошечкин, Илья Сорокин; защитники Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Андрей Зубарев, Артем Зуб; нападающие Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Калинин, Никита Гусев, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Сергей Широков, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Егор Яковлев, Иван Телегин, Илья Каблуков, Михаил Григоренко и Сергей Мозякин.

Бронзовыми призерами олимпийского турнира по хоккею стали хоккеисты Канады, которые днем ранее были сильнее Чехии.

Последний раз олимпийское золото сборная с постсоветского пространства выигрывала в 1992 году, когда также под олимпийским флагом Объединенная команда СНГ поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета.-0-

Фото Getty Images