Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут бронзовые награды ОИ

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые награды Олимпийских игр. Такое решение принято после проваленного допинг-теста, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как сообщалось, в пробе Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Российская сторона ведет тщательное расследование, как этот препарат мог оказаться в организме спортсмена. Федерация керлинга России обратилась с заявлением в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена и запросила данные с видеокамер из Республики Корея и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпийским играм.
Спортсменами и федерацией керлинга принято решение вернуть бронзовые награды, завоеванные в миксте в МОК.
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане рассмотрит дело российского керлингиста 22 февраля.-0-
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