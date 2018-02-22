Российские керлингисты Крушельницкий и Брызгалова вернут бронзовые награды ОИ

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые награды Олимпийских игр. Такое решение принято после проваленного допинг-теста, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, в пробе Александра Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Российская сторона ведет тщательное расследование, как этот препарат мог оказаться в организме спортсмена. Федерация керлинга России обратилась с заявлением в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена и запросила данные с видеокамер из Республики Корея и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпийским играм.

Спортсменами и федерацией керлинга принято решение вернуть бронзовые награды, завоеванные в миксте в МОК.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане рассмотрит дело российского керлингиста 22 февраля.-0-

CAS открыл дело в отношении бронзового призера ОИ-2018 Александра Крушельницкого Ранее сообщалось, что Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого, по предварительной информации, были обнаружены следы мельдония, покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане. Спортсмен уже сдал свою олимпийскую аккредитацию.

Отменены слушания по делу Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил Слушания были назначены на утро 22 февраля, но чуть ранее стало известно, что Крушельницкий отказался на них присутствовать. Керлингист опубликовал заявление, что не видит смысла принимать участие в этих слушаниях.