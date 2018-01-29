Российские спортсмены на Паралимпийских играх-2018 смогут выступить под нейтральным флагом

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил дисквалификацию Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако российским паралимпийцам разрешено выступить на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такая информация размещена на официальном сайте МПК, сообщает БЕЛТА.
МПК также отмечает, что в Пхенчхане выступят только те россияне, которые пройдут строгий отбор в МПК. Ожидается, что на Паралимпиаду поедут 30-35 россиян. Представители России будут выступать в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов. В случае их побед будет звучать гимн МПК, на форме атлетов не будет никакого указания, что они из России. Российский флаг и национальная символика будут запрещены даже в непосредственной близости от объектов Паралимпиады. При этом паралимпийская сборная России по хоккею не сможет выступить на соревновании, поскольку уставом Паралимпиады участие команды нейтральных спортсменов в хоккейном турнире не предусмотрено. Члены Министерства спорта России и Паралимпийского комитета России не будут допущены в Пхенчхан-2018 ни под каким видом.
XII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.-0-
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