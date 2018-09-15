Российские теннисисты победили команду Беларуси в матче Кубка Дэвиса

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заключительной игре Егор Герасимов уступил Даниилу Медведеву со счетом 6:7, 6:3, 3:6 в матче плей-офф против России I группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К пятой игре на корте Малой спортивной арены "Лужники" команды подошли с равным счетом - 2:2. Победы белорусам принесли в первый день Илья Ивашко, обыграв Даниила Медведева, и тандем Максим Мирный и Андрей Василевский, праздновавший успех в парной встрече.

Стартовый сет поединка Даниил Медведев - Егор Герасимов выдался напряженным. Лишь на тай-брейке россиянин сумел добиться перевеса. Во второй партии Егор Герасимов сумел сделать брейк на подаче Даниила Медведева и повести - 3:1. Это преимущество белорусу удалось удержать до завершения сета.

Решающим моментом в третьей партии стал эпизод при счете 3:2 в пользу россиянина. Даниил Медведев сумел справиться с подачей Егора Герасимова и выиграть гейм. Далее он уверенно провел концовку матча.

Итог противостояния теннисистов России и Беларуси - 3:2.

Российские теннисисты сохранили место в I группе Евро-Африканской зоны и начнут сезон 2019 года с первого раунда.

Белорусская команда в октябре 2018 года будет бороться со сборной Словакии за сохранение прописки в группе.-0-