Союз биатлонистов России прокомментировал побег Бабикова от журналистов

Союз биатлонистов России (СБР) прокомментировал побег российского биатлониста Антона Бабикова от представителей СМИ после гонки преследования на ОИ-2018 в Пхенчхане. Как рассказали в пресс-службе СБР, Бабикову нужно было срочно согреть замерзшие руки, поэтому он не смог пообщаться с прессой.

После не самого удачного выступления в гонке преследования (40-е место) молодой спортсмен Антон Бабиков буквально сбежал от прессы. Как сообщает ТАСС, Бабиков перепрыгнул через ограждение в микст-зоне и убежал, не прокомментировав гонку.

"Антон Бабиков никогда не избегает общения с прессой, если на это нет должных причин. Коллеги, постоянно работающие на биатлоне, могут это подтвердить. Биатлонист действительно покинул микст-зону сразу после гонки, но сделал это, потому что у него сильно замерзли руки", - говорится в сообщении СБР.

Публикация от Anton Babikov (@babantosha) Фев 12, 2018 в 7:35 PST

Вскоре на странице Антона в Instagram появилась публикация, в которой он благодарит всех за поддержку: "Когда сталкиваешься с такими трудностями, остаются только те, кто действительно важен. Мы продолжаем бороться, потому что должны и верим в свой труд". Также биатлонист посоветовал всем недоброжелателям написать приятные слова своим близким вместо того, чтобы выливать на него яд.

Это первая Олимпиада для Антона, а в связи с допинговым скандалом вокруг России, на него, как на одного из двух представителей своей страны в составе мужской сборной по биатлону, оказывается сильное давление. -0-