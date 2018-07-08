8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский футболист Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Такое заявление он сделал в видеоинтервью Российскому футбольному союзу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Чемпионат мира для меня последний, матч с хорватами был последним в моей карьере, в том числе и клубной. Если бы не домашний мировой форум, то закончил бы пораньше. Турнир был сильной мотивацией для меня. Сейчас чувствую радость и успокоение. Я заканчиваю на хорошей ноте, сыграв в четвертьфинале чемпионата в отличной команде с отличным тренером и футболистами, которые отдают себя полностью в игре", - заявил Игнашевич.
Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры!— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY
Сборная России 7 июля на домашнем мундиале в четвертьфинале уступила по пенальти команде Хорватии - 4:3. Один их голов с серии ударов с одиннадцатиметровой отметки забил Сергей Игнашевич.
Защитник является рекордсменом сборной России по числу проведенных матчей. В футболке национальной команды он провел 127 игр и забил 8 голов, выиграл бронзу чемпионата Европы-2008. На клубном уровне Игнашевич шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, становился обладателем Кубка УЕФА.
Как рассказал ранее белорусским СМИ футболист, у него белорусские корни, есть родственники в Минске и Солигорске.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3248 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9802 BYN
|1.98 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.1428 BYN
|3.133 BYN
|3.15 BYN