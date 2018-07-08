8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский футболист Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Такое заявление он сделал в видеоинтервью Российскому футбольному союзу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Чемпионат мира для меня последний, матч с хорватами был последним в моей карьере, в том числе и клубной. Если бы не домашний мировой форум, то закончил бы пораньше. Турнир был сильной мотивацией для меня. Сейчас чувствую радость и успокоение. Я заканчиваю на хорошей ноте, сыграв в четвертьфинале чемпионата в отличной команде с отличным тренером и футболистами, которые отдают себя полностью в игре", - заявил Игнашевич.

Сборная России 7 июля на домашнем мундиале в четвертьфинале уступила по пенальти команде Хорватии - 4:3. Один их голов с серии ударов с одиннадцатиметровой отметки забил Сергей Игнашевич.

Защитник является рекордсменом сборной России по числу проведенных матчей. В футболке национальной команды он провел 127 игр и забил 8 голов, выиграл бронзу чемпионата Европы-2008. На клубном уровне Игнашевич шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, становился обладателем Кубка УЕФА.

Как рассказал ранее белорусским СМИ футболист, у него белорусские корни, есть родственники в Минске и Солигорске.-0-