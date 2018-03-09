Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий возглавит голландский "Витесс"

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший главный тренер ЦСКА, английского "Халл Сити" и сборной России Леонид Слуцкий согласовал условия контракта с голландским "Витессом", с которым начнет работу в следующем сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На данный момент тренер ожидает разрешения на работу.
Слуцкий возглавит команду по окончании нынешнего сезона и станет первым российским тренером в чемпионате Нидерландов.
Один из самых успешных российских тренеров был уволен с поста наставника "Халл Сити" за неудовлетворительные результаты команды во втором по силе английском чемпионате.-0-
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