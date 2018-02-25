25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Российский хоккеист Павел Дацюк вошел в "Тройной золотой клуб", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря победе в финале Олимпиады в Пхенчхане над Германией (4:3) форвард завоевал золотую награду Игр, которой не хватало в его коллекции.

Павел Дацюк (№13). Фото ФХР

В "Тройной золотой клуб" попадают хоккеисты, победившие на Олимпийских играх, чемпионате мира, а также выигравшие Кубок Стэнли (трофей, вручаемый за победу в Национальной хоккейной лиге). Павел Дацюк стал 28-м игроком и седьмым россиянином, попавшим в "Тройной золотой клуб". Ранее такого достижения добились Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный и Владимир Малахов.-0-