Российский керлингист Александр Крушельницкий покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане

19 февраля, Пхенхчан /Корр. БЕЛТА/. Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого, по предварительной информации, были обнаружены следы мельдония, покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане. Об этом рассказал пресс-атташе команды Олимпийские атлеты из России Константин Выборнов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсмен уже сдал свою олимпийскую аккредитацию, отметил пресс-аташе. Как сообщалось, Александр Крушельницкий завоевал бронзовую медаль в керлинге в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой, но эту награду у них могут отнять. Допинг-проба B будет вскрыта 19 февраля.-0-
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