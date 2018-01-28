Российский лыжник умер во время ветеранской гонки в США

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский лыжник скончался во время гонки на чемпионате мира среди ветеранов в США, сообщают информагентства со ссылкой на журнал "Лыжный спорт".
Российский 54-летний лыжник Андрей Шамшурин участвовал в марафонской гонке на чемпионате мира среди ветеранов Masters World Cup, которая проходила 26 января в штате Миннесота.
По словам очевидцев, Шамшурину до финиша оставались считанные километры, когда он потерял сознание. Причина смерти не указывается.-0-
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