Российский лыжник умер во время ветеранской гонки в США

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский лыжник скончался во время гонки на чемпионате мира среди ветеранов в США, сообщают информагентства со ссылкой на журнал "Лыжный спорт".

Российский 54-летний лыжник Андрей Шамшурин участвовал в марафонской гонке на чемпионате мира среди ветеранов Masters World Cup, которая проходила 26 января в штате Миннесота.

По словам очевидцев, Шамшурину до финиша оставались считанные километры, когда он потерял сознание. Причина смерти не указывается.-0-