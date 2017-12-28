Российский нападающий Евгений Скачков перешел из "Югры" в ХК "Юность-Минск"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский нападающий подписал контракт с ХК "Юность-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.
Текущий сезон форвард начинал в составе клуба КХЛ "Югра" из Ханты-Мансийска. В 28 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности "-12". Ранее Евгений выступал за "Трактор", "Ак Барс", "Торпедо", СКА, "Салават Юлаев" и "Сочи". Всего в матчах регулярного чемпионата Скачков провел 403 матча и набрал 183 (87+96) очка. В плей-офф в активе воспитанника школы московского ЦСКА 6 (3+3) баллов в 30 поединках. На драфте НХЛ-2003 он был выбран "Сент-Луисом" в 7-м раунде под общим 221-м номером.
Ранее состав "Юности" пополнил еще один российский нападающий - Михаил Плотников. В минский клуб вернулись также Максим Парфеевец и Александр Когалев.
Многие специалисты связывают столь активную политику на трансферном рынке команды Михаила Захарова с предстоящим в январе суперфиналом Континентального кубка, который с 12 по 14 января примет "Чижовка-Арена". Хоккеисты "Юности" дважды владели этим почетным трофеем - в 2007 и 2011 годах.-0-
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