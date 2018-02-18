Российский спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил на ОИ-2018

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из российских участников Олимпийских игр в Пхенчхане подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил пресс-атташе команды олимпийских атлетов из России Константин Выборнов.
Сегодня радиостанция "Спорт FM" со ссылкой на источник сообщила, что допинг-проба бронзового призера Игр российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на наличие в анализах спортсмена запрещенного вещества мельдония. Александр Крушельницкий вместе с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте.
"Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от Международного олимпийского комитета о возможном нарушении антидопинговых правил, - сказал Константин Выборнов. - Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы "Б", которые станут известны, предположительно, в течение 24 часов".
Между тем президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что спортсмен в беседе с ним опроверг информацию о применении мельдония.-0-
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