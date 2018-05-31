Российский защитник заключил с ХК "Динамо-Минск" однолетний контракт

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский защитник Илья Хохлов заключил с ХК "Динамо-Минск" однолетний контракт, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Воспитанник московского хоккея начинал игровую карьеру в Чехове - в "Русских Витязях" (МХЛ), где провел три года. После этого, в сезоне-2014/2015, дебютировал в КХЛ за "Северсталь" и со временем стал там основным защитником. Прошлым летом, после трех лет в Череповце, он перебрался в "Сочи" и показал неплохую для защитника результативность, набрав 13 (4+9) очков в 36 матчах. Перед новым годом Хохлов перешел в омский "Авангард", в составе которого дебютировал в плей-офф Кубка Гагарина. Всего за четыре сезона в КХЛ провел 114 поединков и отметился 28 (10+18) баллами.-0-