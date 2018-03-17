"Ростов" с Тимофеем Калачевым в составе сыграл вничью с футболистами "Арсенала" в чемпионате России

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи 23-го тура проходят в футбольном чемпионате России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Ростова" дважды по ходу встречи в Туле выигрывали у местного "Арсенала" - 1:0 и 2:1, но в итоге голевой дубль Артема Дзюбы помог хозяевам уйти от поражения - ничья 2:2. Одним из самых активных в составе ростовчан был капитан команды белорусский полузащитник Тимофей Калачев.

В стартовом поединке сегодняшнего игрового дня в Хабаровске аутсайдер премьер-лиги СКА потерпел очередное фиаско, уступив гостям из екатеринбургского "Урала" с крупным счетом 0:3.

Позже действующий чемпион России московский "Спартак" сыграет в Казани с "Рубином". Футболисты "Краснодара" примут у себя дома "Уфу", а махачкалинский "Анжи" под началом белорусского тренера Вадима Скрипченко на своем поле встретится с "Тосно".

Сейчас турнирную таблицу возглавляет московский "Локомотив", у которого 49 очков после 22 встреч, по 41 баллу набрали еще два столичных клуба - "Спартак" и ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко. У футболистов "Краснодара" 40 очков, питерский "Зенит" имеет на балл меньше.-0-