Румас может остаться председателем попечительского совета Белорусской федерации футбола

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Румас по окончании его полномочий на посту главы Белорусской федерации футбола может остаться председателем попечительского совета федерации. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Выборы председателя пройдут в марте-апреле следующего года. "Я хочу сосредоточиться на выполнении задач, которые передо мной поставило руководство Банка развития и в холдинге деревообрабатывающей промышленности. Но не исключено, что я останусь председателем попечительского совета Белорусской федерации футбола. Таким образом, все равно буду присутствовать в футболе и далеко от него не отойду", - сказал Сергей Румас.

Что касается преемника, то его имя он не назвал. "Рассматривается несколько кандидатур, в том числе их будут вносить госорганы. Уже круг сужается, и мы близки к финишу", - отметил Сергей Румас.-0-