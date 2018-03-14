Румас прокомментировал ситуацию вокруг ФК "Крумкачы"

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас прокомментировал сегодня журналистам ситуацию вокруг клуба "Крумкачы", сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя федерации, вопрос об участии этой команды в чемпионате Беларуси не был включен в повестку завершившейся сегодня конференции из-за обращения клуба "Крумкачы" в футбольный арбитраж. Согласно уставу федерации, если есть обращение в этот судебный орган, соответственно никаких других решений приниматься не может.

Футбольный арбитраж рассмотрит заявление минского ФК "Крумкачы" до 20 марта Проблемы у ФК "Крумкачы" возникли в процессе подготовки документов по лицензированию для выступления в элитном дивизионе национального первенства 2018 года.

Вопрос по ФК "Крумкачы" не будет рассматриваться на конференции АБФФ Руководство ФК "Крумкачы" обратилось с просьбой рассмотреть вопрос по приему его документов на получение лицензии для участия в чемпионате. Исполком и участники конференции решили не рассматривать данный вопрос.

Сергей Румас отметил, что федерация часто идет на уступки командам, и этот процесс необходимо упорядочить. "Федерация начала делать очень много уступок, исключений, которые воспринимаются клубами как данность. Однако за время, которое возглавляю федерацию футбола, не было случая, чтобы клуб не сдал документы на лицензирование. Более того, мы пошли навстречу "Крумкачам" и установили другой срок представления документов, но вновь никаких бумаг мы не получили. Руководство команды поставило условие: примите заявление на участие, тогда будем решать наши вопросы. Однако $400 тыс. долгов - это очень большая сумма для клуба, который не имеет ясных перспектив, как он будет работать в 2018 году", - сказал председатель ассоциации. -0-